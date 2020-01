Lihtsad nipid ärevusega toime tulemiseks

1. Hinga

Kui Sa oled vihane või paanikas, siis võta ruttu selle üle juhtpositsioon rahulikult sisse ja välja hingates. See saadab Sinu ajule signaali, millest saab omakorda keha tagasi positiivseid signaale, et ärevusest võitu saada.

Muidugi on olemas erinevaid hingamismeetodeid. Üks nendest on näiteks kolmeosaline hingamine, mis koosneb ühest suurest sissehingamisest ning sügavast välja hingamisest, millega pöörad tähelepanu kogu oma kehale. Kui oled saavutanud rahuliku hingamise, saate muuta hingamise vahekorda 1:2 ehk aeglustate oma väljahingamist, et see oleks 2 korda lühem kui sissehingamine.

Kui harjutate neid tehnikaid rahulikult, siis ärevushoogude korral oled teadlikum kuidas neid praktiseerida.

2. Tunnista endale, et oled ärevuses või vihane

Mõtesta oma peas, kas oled ärevuses või vihane. Kui suudad mõista oma tundeid ning lubad endal seda oma kehast välja lasta, võib kogetav ärevus või viha väheneda.

3. Esita oma mõtetele väljakutse

Üks suur osa ärevuse või viha tekkeks on mitteratsionaalsed mõtted, millel tihti ei ole mingit mõtet. Need mõtted on varieeruvalt nii positiivsed kui negatiivsed. Tihti võib juhtuda, et oled sattunud mõttekeerisesse „mis siis, kui“, mis võib põhjustada sinu elus paljude asjade saboteerimist.

Kui avastad end mõtlemas välja järjekordseid stsenaariumeid, siis esita oma mõtetele väljakutse ning küsi endalt järgmisi küsimusi:

Kui tõenäoline on see, et see juhtub?

Kas selles mõttes peitub mingigi loogika?

Kas seda on sinuga varem juhtunud?

Mis on halvim, mis juhtuda võib ning kas sa saad sellega hakkama?

Kui oled oma peas need küsimused läbi mõelnud, on aeg oma mõtetele vastu hakata. Näiteks kui sul on sillast üle minemise kartus, siis selle asemel, et mõtelda „ma ei saa kõndida üle selle silla. Mis saab siis kui toimub maavärin ja see sild langeb kokku?“ ütle endale hoopis nii: „on inimesi, kes kõnnivad üle selle silla iga päev ja see pole kunagi kokku langenud.“

4. Vabastage oma ärevus või viha

Selle asemel, et ärevana või vihasena end veel närvilisemaks muuta, leia endale asendustegevus kodus konutamise asemel. Mida füüsilisem see on, seda parem. Kuigi peaksid siiski vältima füüsilist tegevust, mis hõlmab viha väljendamist. Näiteks seinte torkimist, karjumist, naelte tagumist jms.

Näiteks mine jalutama – avasta uusi kohti, mine mere äärde või metsa jooksma.

5. Vii end mõtetes heasse kohta

See on hea koht, kus saad praktiseerida eelnevalt õpitud hingamistehnikat. Hinga rahulikult sügavalt sisse ja välja ning kujutle end kohta, kus tunned end alati hästi. Vahet ei ole, kas oled üksi metsas või hoopiski ümbritsetud kuskil heade inimestega. Registreeri see koht enda mõtetes, et saaksid edaspidi sarnastes olukordades end samasse kohta tagasi viia.