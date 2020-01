Põhjus, miks mees vajab suhtes hingamisruumi

Äkitselt hakkab suhe koost varisema ja tekib kaugenemine. Hakkad mõtlema, mis võis valesti valesti minna, kui kõik tundus imeline. Küsid endaltki, et kas ehk oled milleski eksinud? Süü on olemas ja olete selle taga mõlemad!

Ta võib füüsiliselt olla hõivatud, aga tema mõistus on vaba. Kui ta pole sind mõnda aega näinud, ega sinuga rääkinud, hakkab ta iseeneslikult sulle mõtlema. Tal tekib soov sult küsida, millega tegeled ja kuidas su päev on möödunud. Ta võib isegi uudishimutseda, kellega aega veedad ja tunneb armukadedust, sest veedad mõnusasti aega kellegi teisega.

Naisena sinu mõistus ilmselt juba teab, et ruumi andmine on hea mõte. Levinum probleem, millega naised silmitsi seisavad, on see, kui lähed üle piiri ja hakkad oma meest lämmatama. Üle piiri astumine käib lihtsalt: saadad talle sõnumi, aga ta pole veel vastata jõudnud. Seejärel saadad 15 sõnumit veel otsa. Kehtib ütlus - vähem on rohkem.