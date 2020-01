Geniaalne, kuid lihtne trikk, kuidas laps lutist võõrutada

Kahjuks aga kaasneb luti imemisega hambumusprobleeme, see mõjutab kõne arengut ning võib põhjustada kiindumushäireid. Hea mõte on lutiharjumus pigem varem kui hiljem murda. Sa võid püüda teda mänguasjade või mõne muu heaga ära osta, kuid mitte iga lapse puhul see ei õnnestu.

Lifehacker soovitab aga armastavat sabotaaži. Kui sa torkad luti kummist osasse nõelaga augu, siis ei teki vaakumit ning lutti on märgatavalt vähem rahuldustpakkuv imeda. Kuna on tõenäoline, et su laps ei saa aru, miks tema lemmik rahustamismeetod enam sama efekti ei paku, siis kaotab ta selle vastu peagi huvi.