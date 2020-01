12 väikest ja armsat, ent alahinnatud teetähist, mida oma suhtes märgata

Kui sa tõesti oma partneriga koos olemist naudid, siis võib elu olla nii taevalik, et mõned väikesed ent ometi olulised teetähised teie suhtes jäävad kahe silma vahele. Selles ei ole midagi halba, sest kunagi pole liiga hilja oma suhet pühitseda. Üldse tasub tähistada kõike, mis on sind ja partnerit suhtes olles õnnelikuks teinud, isegi kui neist sündmustest on juba paar kuud möödas. Siin on Elite Daily poolt koostatud nimekiri, millest leiad 12 armast, olulist, ent veidi alahinnatud teetähist, millele koos partneriga tagasi vaadata ning oma suhet au sees hoida.

1. Esimene suudlus

Alustame kerge klišeega: esimene suudlus. See võis olla armastava suhte algus või eduka kohtingu lõpp. Pealegi - on suur tõenäosus, et enamik inimesi mäletab selle hetke kohta oma suhtes hämmastavalt palju detaile ning alati on hea kaaslasega neid mälestusi võrralda ja meelde tuletada.

2. Esimene koos vaadatud film

Sa oled jaganud ning jagad oma partneriga ka edaspidi väga palju "esimesi". Üks neist on tõenäoliselt esimene film, mida koos vaatasite ning ehk ka jagatud popkornikauss. Näiteks võisid sel õhtul teada saada, millised on su kallima lemmikkommid või et te jagate ühist armastust romantiliste komöödiate vastu.

3. Kui hakkate üksteise lauseid lõpetama

See on tõeliselt alahinnatud teetähis: sina ja kaaslane olete niivõrd samal lainepikkusel, et teie jaoks ei ole mingi probleem üksteise lauseid lõpetada, tulgu see üksteise kehakeele täpsest tundmisest või kergetest muutustest hääletoonis ja näoilmes.

4. Kui valite välja oma ühise lemmikrestoran

Kõigil paaridel on hetki, kui süüa teha ei viitsi, ent siis algab klassikaline dilemma: kas minna välja sööma või tellida toit koju? "Kas me tahame aasia toitu või sushit?" "Kas tahad minna sinna uude restorani sööma?" See hetk, kui teil tekib ühine lemmikresto, on monumentaalne. Ei mingeid küsimusi enam - kui muid ideid pole, siis teate alati, kuhu sööma minna.

5. Esimene kord, kui kohtute teineteise lemmikloomadega

Loomaarmastajate jaoks võib esimene kord, kui nad kohtuvad oma uue kaaslase lemmikloomadega, olla sama närvesööv kui tema perekonnaga kohtumine. Muidugi soovib igaüks, et ta kaaslase kutsule või kiisule meeldiks ning loomake ka teda nähes elevil oleks. Seega on see suhtes eriti armas teetähis, kui partneri loom sind omaks võtab.

6. Esimene kohvikukohting

Kallimaga armsas kohvikus tassikeste taga istumine pärineb justkui igast romantilisest filmist. Tegemist võib olla toreda vestlusega või rahuliku ning õndsust täis pärastlõunaga, kuid üks on kindel: oma esimese kohvikukohtingu paika lähete te kindlasti tagasi, istute sama laua taha ning meenutate oma suhte algushetki. Nunnu, eksole?

7. Kui te koos toidupoodi lähete