Leia seksitrikk, mida just sinu päikesemärk sel aastal voodis katsetada võiks

Jäär (21.märts-19.aprill) - Masturbatsioon

Pole vahet, kui palju seksi sa aastal 2020 saada loodad, Jäär, sest olenemata sellest on ees ootamas ka mõned kuivemad ajad, kuid õnneks pole neid palju. Kui tahad need üksikud ajad üle elada, siis on kõige parem idee keskenduda iseenda naudingutele. Et kireleeke sel aastal veel kuumematena hoida, proovi masturbeerimise ajal orgasmi võimalikult kaua tagasi hoida.

Kuidas: Kõik masturbeerivad erinevalt. Kes kasutab käsi, kes mänguasju, mõnel on lemmikpadi või -dušiotsik. Leia, milline on sinu lemmikmeetod ning lisa vürtsi, proovides oma orgasmi kontrollida - kui tunned, et hakkad tulema, siis aeglusta tempot. Pärast on tulemus sellevõrra võimsam.

Sõnn (20.aprill-20.mai) - Poos "istuv tahapainutus"

Kuigi Sõnnid kipuvad ajast-aega samamoodi käituma, siis seksi kohta see küll ei käi. Aastal 2020 aitab selle maamärgi seksuaalelule eriti kaasa painduvuse arendamine ning jooga võib olla parim viis selle saavutamiseks. Sõnni huvi uute sekspooside suhtes kannab sel aastal vilja ning huvi muutub peagi kogemusteks. Hea poos millest alustada, oleks "istuv tahapainutus".

Kuidas: Üks partner istugu voodil, jalad ette sirutatud. Seejärel langetab teine partner end kaaslasele otsa vaadates tema peenisele ning naaldub taha, väljasirutatud jalgadega paralleelseks. Selle poosi puhul on hea mõte kätega oma keha toetada, et sättida see just sellisesse poosi, kus kõige mõnusam on.

Kaksikud (21.mai-20.juuni) - Kolmekas

Mõne tähemärgi esindajad võivad füüsiliselt hästi painduda, kuid teised märgid, näiteks Kaksikud, on magamistoas paindlikud teistsugustel viisidel. Nimelt on see õhumärk üks sodiaagi kõige paindlikemaid ning on väga avatud ka ebatavalistele sekspoosidele, mis võivad hõlmata ka mitut partnerit korraga.

Kuidas: Kui tegemist on seksiga, millest võtab osa kolm või rohkem inimest, siis kuni on olemas kõigi osapoolte nõusolek, on võimalused lõputud. Üheks võimalikuks ideeks on näiteks kombinatsioon kahest naisest ning ühest mehest, kellest kaks vastassoo esindajad seksivad omavahel ning teine naine vaatab pealt ning masturbeerib. Sellist vaatlemist ent mitte osalemist kutsutakse ka vuarjerismiks ning kui tegemist on sinu teetassikesega, Kaksikud, siis võib tegemist olla väga kuuma lisandusega su voodiellu.

Vähk (21.juuni-22.juuli) - Seks vannis

Kuigi ta on väga tundlik ja emotsionaalne, siis ei suuda Vähk ennast seksides alati mugavalt tunda ning see võiks aastal 2020 muutuda. See veemärk peab ennast seksi nautimiseks täiesti vabaks laskma, mis pole aga võimalik, kui pead või südant mõni mure painab. Et veel paremini lõõgastuda, võiks Vähk proovida oma partneriga seksida vannis.