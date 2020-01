Päevahoroskoop ⟩ 4. jaanuar: Amburil tuleb armastust toita, Kaksikud maadlevad töiste mõtetega

Jäär

Läheduses võib olla inimesi, keda sinu edu kadedaks teeb. Ole valvas, ära reeda pahaaimamatult oma saladusi.

Sõnn

Vali sõpru õigesti, oska hinnata neid, kes julgevad sulle oma arvamust avaldada ka siis, kui see on sinu omaga risti vastupidine.

Kaksikud

Raske on töömõtteid täielikult peast tõrjuda. Võimalik, et keegi sõpradest-tuttavatest tahab rääkida sulle oma töömuredest.

Vähk

Kallimaga koos reisimine, uute kogemuste ja teadmiste hankimine aitab teil teineteist paremini tundma õppida ning seeläbi suhet tugevdada.

Lõvi

Uudsust ja vaheldust aitab sinu ellu tuua sõpradega suhtlemine. Eeskätt läbikäimine nendega, kes elavad välismaal, võib tekitada huvitavaid mõtteid.

Neitsi

Tähtis on taibata, mis on oluline ja mis mitte. Samuti seda, mida on targem enda teada jätta ning mida ja millal valju häälega kuulutada.

Kaalud

Läbisaamine lähedastega on hea. Usaldus ja see, et tunnete hästi üksteise tugevaid ja nõrku külgi, annavad eelduse õigete otsuste tegemiseks.

Skorpion

Oled suuteline rohkemakski, kui oskad endalt oodata. Oled alustanud nii mõndagi, nüüd on aeg alustatu edasiviimiseks, pidevaks arenguks.

Ambur

Suur väärtus on see, et sul on keegi, keda armastada. Ent suhted ei arene siiski iseenesest – armastust tuleb toita. Võta kallimaga koos ette midagi põnevat.

Kaljukits

Tugevda oma sõprussuhteid. Nende toimimine ning teadmine, et sul on kindel tagala, on sisemise rahulolu ja tasakaalu eeldus.

Veevalaja

Selleks et silma jääda, saad ühtaegu kasutada nii välist ilu kui ka sisemist rikkust. Ära pelga oma mõtetest valju häälega rääkida.

Kalad