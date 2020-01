Nõuandeid aastast 1975 ⟩ Seks on armetu pistis ehk millal mehega voodisse minna ja millal mitte

Märke, et peaksid mehega voodisse minema:

1. Maga mehega juhul, kui arvad, et see oleks lõbus kogemus. Hedonism on täiesti normaalne motiiv voodisse minekuks, oluline on vaid mõista, et sinu libiidot juhib kirg, mitte tõeline armastus.

2. Mine voodisse mehega, kel on head omadused, kuid kes ei pruugi vastata kõigile su Härra Õige eeldustele (ta on pankur, kuid sa oled veendunud, et suudaksid armastada vaid kirjanikku). Võib-olla on sinu senine plaan veidike ebarealistlik või isegi rumal ning mees võib olla just see õige, kes su fantaasiaid muudab.

3. Julge uskuda, et sa meeldid uskumatult nägusale mehele, kuna ta on andnud sulle lootust (ta naerab siiralt sinu naljade üle). Miski pole elus kindel ja riskimine (et ta ei helista sulle tagasi) on peavõitu väärt (teie kaks armute).

4. Maga mehega, kellega voodisse jõudmine võib sulle esialgu tunduda võimatuna (maga ka nendega, kellega voodisse jõudmine tundub olevat võimalik), näiteks laevakruiisil olles või Vahemere ääres päevitades. Sellised romantilised seiklused, mida ei piira aeg ega koht, võivad olla imelised. Vaimustav keskkond võib võimendada kõike, mida te paarina kogete ja te ei pruugi märgatagi asju, mis on partneri juures vajaka.

5. Maga mehega, kelle puhul sa tead, et temast ei saaks kunagi su kallimat (võib-olla olete «lihtsalt sõbrad»), aga kes sulle meeldib ja kelle vastu tunned sel hetkel tõmmet. Miks ei võiks te kaks lõbusalt aega veeta?

6. Maga mehega, kes hindab sinu juures samu asju, mida sa ise pead oluliseks (nutikus, intelligentsus, stiil), aga ole ettevaatlik nendega, kes hoolivad asjadest, millest sina ei hooli (sinu pärandus, kena kodu vms).

7. Maga mehega, kes kutsub sind nädalaks endaga Bahama saartele. Sellise kutse vastuvõtmine annab juba voodisse minekule jaatava vastuse... vastasel juhul rääkige enne reisi oma «tingimustest».

8. Kui oled püsisuhtes, mine teise mehega voodisse juhul, kui arvad, et oled leidnud midagi paremat.

9. Mine voodisse mehega, kellega oled alles hiljuti tutvunud, kuna see tekitab sinu südames õige tunde ja tegemist on kõige vaimustavama mehega, keda oled kohanud. Aga ära too enne või pärast ettekäändeid: «Ma pole tõesti selline tüdruk, kes kogu aeg nii käitub.»