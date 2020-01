Üheksa inspireerivat podcasti, mida kuulata alanud aastal

Kuigi inimesed kasutavad aasta algust sageli enda uute eesmärkide paika panemiseks ning on täis motivatsiooni midagi ära teha, ei tasu endale kohe liigset survet peale panna. Samm-sammult eesmärkide poole püüdlemine viib palju tõenäolisemalt nende täitumiseni. Podcastid ehk taskuhäälingud võivad aidata sul keskenduda, õpetada sulle uusi asju inimeste ja maailma kohta ning anda võimaluse õppida teiste kogemustest.

«Kuula ühistranspordis lemmikmuusikale vahelduseks mõni hariv reisisaade või veeda pikk poejärjekord inspireerivast ettevõtluspodcastist ärinippe ammutades – isegi tihedas päevakavas leiab mõnikümmend minutit iseenda jaoks,» ütles Huawei Baltikumi kommunikatsioonijuht Justė Karpavičiūtė. «Kõrvaklapid koos meelepärase taskuhäälinguga aitavad välismüra summutada ning saad keskenduda vaid iseenda mõtetele.» Taskuhäälingute eeliseks on see, et igaüks, kellel vajalik salvestustehnika olemas, saab saadet teha ning erinevad voogedastusteenused ja rakendused pakuvad võimaluse omaloodud sisu kuulajaskonnaga jagada.