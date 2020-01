5 asja, mida peab teadma seksist 30ndates eluaastates

Teaduslikult on tõestatud, et seks läheb pärast 30. künnist ületades paremaks. Selle eest tänu meie hormoonidele: naised muutuvad dominantsemaks ning mehed õrnemaks ja sensuaalsemaks. Samuti on sul nüüdseks rohkem kogemusi.

Freundin toob välja asjad, mida teadma peaks, et kogemus oleks sama hea kui teadlased lubavad.

Sa peaksid teadma...

...milline on parim kontraseptiiv just sinule. Pillid, spiraalid, süstid – 30ndates peaksid teadma, milline neist sulle kõige paremini sobib.

...kuidas rääkida oma vajadustest ja soovidest. Vanusega tuleb enesekindlus ja mõistmine, et me saame ainult seda, millest avatult rääkida julgeme. Enam pole tabuteemasid. Lelud, masturbeerimine... kõik on seksi osa ja sellest tuleb rääkida.

...et ka mehed ütlevad ei. See on oluline õppetund, mis peaks praeguseks olema selge: ka mehed ei taha alati ja kõikjal seksi. Põhjuseid on palju ja enamik neist pole seotud sinuga.

...et pole halb seksiks kohtuda. Seksikohting – varem täiesti ebaromantiline, nüüd aga põnev mäng. Kui su kalender on täis, tuleb ilusateks hetkedeks teadlikult aega võtta. See tugevdab suhet ja lisab ellu uue kihi ootusärevust.