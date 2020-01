Raheli rasedus: sorri, mehed, et ma teie maailma täis ropsin

Tellijale

Mul on nüüd teine kuu käsil ja korralikult iiveldab. See tähendab, et ma ärkan hommikul ja ahmin enne liigutamist voodis õhku, sest tunne on, nagu oleks just Ameerika mägedelt maha astunud. Huvitaval kombel on kõht sellest hoolimata tühi, aga tavapärase munaga hommikusöögi asemel tahan ainult kuiva leiba kuiva vorstiga. Õgin neid poollamades ja ootan surma. Ja, noh, sündi ka, mis jääb veel nii kaugele, et jõuan enne terve mere oksendada.