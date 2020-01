Mees vastab: miks ja kellele saadavad mehed purjus peaga sõnumeid?

Berliinis elav kolumnist ja suhteteemade lahkaja Michael Nast vastab Freundini küsimusele: millisele naisele saadab mees purjus peaga sõnumi?

Michael nõustub, et tehnoloogia võib olla ohtlik, eriti kui seda kasutada kell neli hommikul purjus peaga, hiljem kõne mäletamata. «Me kõik teame, et alkoholil on eufooriline efekt ja me kipume teatud osa reaalsusest ignoreerima. Nii unustame me tõed, mis meile on kaine peaga olulised – näiteks miks ei peaks tahtma ilmtingimata selle naisega koos olla,» selgitab Nast, tuues näiteks, et tal on palju tuttavaid, kellega ta purjus peaga läbi saab, kuid kaine peaga tänaval kohtudes tahaks pigem põgeneda. «Sarnane mehhanism toimib, kui sa varahommikul purjus peaga käe telefoni järele sirutad. Sa oled naiivses-romantilises seisundis.»

«Mis iganes sa endale ütled, tegelikult on vaid üks põhjus, miks purjus peaga naisega kontakteeruda: asi on seksis,» teeb Nast asja selgeks. «Alkohol teeb su lihtsalt suvalisemaks.» Nast räägib oma sõbrast Saschast, kes on hoolikalt oma telefonis olevad kontaktid gruppidesse jaotanud – ärikontaktid, sõbrad, pere, naised, kellest ta on huvitatud, kuid kellega pole veel kohtunud, naised, kellega ta on kohtunud, aga mitte veel maganud, naised, kellega ta on maganud ja keda ei taha enam kohata. Ning lõppeks on tal eraldi grupis naised, kellega on neil omavaheline kokkulepe, et kui täheseisud on õiged, kohtuvad nad seksiks. Need on naised, kellele Sascha öösel julgelt sõnumi saadab. «See on aus variant, mis ei tee kummalegi poolele haiget,» kommenteerib Nast.

«Kui asi kokku võtta, siis iga sõnumit, mille naine mehelt pärast kella üht öösel saab, võib rahus ignoreerida,» annab Michael nõu. «Pealegi on mitte vastamine ka vastamine. Kui sa aga tahad kindlasti vastata, siis võid näiteks kirjutada: «On isegi naljakas, et ma olen ikka veel sul selles «tahan meeleheitlikult deitida» nimekirjas.» See töötab kindlasti!»