Selleaastasel Kuldgloobuste jagamisel on üllatav menüüvalik

Hollywoodi Välispressi Assotsatsioon (HVA) otsustas, et sellel aastal serveeritakse Kuldgloobuste jagamisel tavapärase kana asemel hoopiski täielikult taimset õhtusööki. 5. jaanuaril toimuv gala on tõenäoliselt esimene sedavõrd suur üritus, kus pakutakse ainult vegantoitu. Detsembris avaldatud menüü kohaselt pidi Kuldgloobustel serveeritama kalal baseeruvat menüüd, kuid nüüd ilmneb, et tehtud on viimase minuti muudatus.

Õhtusöök algab eelroaga, milleks on jahutatud peedisupp kohalikult kasvatatud harakputke ning rebasheinaga. Pearoaks on kuningservikud metsaseenerisotoga, koos röstitud lilla ning rohelise rooskapsa, ümmarguste porgandite ning herneväätidega.

«Meil oli algselt kalamenüü, kuid seejärel otsustas korraldav organisatsioon HVA seda muuta, et anda sellega hea sõnum. Tegemist on kindlasti esimese Kuldgloobuste jagamisega, mis on täiesti vegan,» ütles Beverly Hiltoni tegevkokk ning jätkusuutliku toitu tšempion Matthew Morgan, kes sai HVA-lt telefonikõne plaanitavate muudatuste kohta paar päeva enne jõule. Tema valmistab ka ürituse magustoidu, mis on variatsioon ooperikoogist.

HVA kavatseb samuti selle aasat punast vaipa teistel üritusel uuesti kasutada ning plastikprügi vähendamiseks serveerib vett klaaspudelites. «Kliimakriis puudutab meid kõiki ning me mõtlesime sellest uue aasta ja alanud kümnendi kontekstis. Me arutasime omakeskis, et milline võimalus oleks meil saata toetav signaal,» ütles HVA president Lorenzo Soria, kes osales viimasel hetkel valitud roogade maitsmisel 30. detsembril. «Me ei arva, et me muudame ühe õhtusöögiga maailma, ent me oleme otsustanud teha neid samme, et tõsta inimeste teadlikkust. Toit, mida me sööme, viis kuidas see on kasvatatud, töödeldud ning hiljem hävitatud - see kõik annab kliimakriisile oma panuse.»

Toidu tõeline enesetõestus peab aga tulema läbi maitsete. Morgan ütles, et oli veidi ehmunud, kui sai teada, et peab looma Soriale ilma Parmesani juustuta risoto. «Ta on itaallane, seega oli ta veidi skeptiline, et kas me ikka saame sellega hakkama.»