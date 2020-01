Tellijale

Jäärad on väga impulsiivsed: nende enesekindlus ning julgus suunavad selle tähemärgi esindajad oma kaaslase tähelepanu pälvimise nimel igasuguste äärmuste poole. Lisaks neile omadustele on see tulemärk ka väga võistlushimuline ja soovib ka iseenda eelmiseid kohtinguideid aina üle trumbata, et need oleksid veelgi paremad ning ägedamad. Jäärade näol on tegemist väga heldekäeliste inimestega, kes on tihti nõus maksma ka oma partneri eest, kui minek langevarjuhüppele või muule ekstreemsusele. Selle päikesemärgi esindajate arvates on koos läbi elatud lõbusad hetked täiesti hindamatud.