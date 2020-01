Kui kasulik on «kuiv jaanuar»?

«Kuiv jaanuar» on sama kontseptiga üritus, kui eestlastele tuntud «septembris ei joo» kampaania: nimetatud kuu vältel hoidub inimene alkoholi tarbimisest. Idee ise on muidugi üllas ka ilma igasuguste selgituste või kasuteguriteta, ent kui vaadata 1. jaanuaril välja tulnud pildiseeriad ööklubiesistest ja lugeda purjutajate toibutamiseks tehtud kiirabi väljakutsete arvu, siis hakkab alkopaastu mõte üha mõistlikum tunduma. Rääkimata sellest, et uue aasta alguses oleme me kõik veidi altimad oma elu kriitilise pilguga üle vaatama ning muudatusi sisse viima.

Alkoholist hoidumine pole muidugi midagi, mida ainult kampaania korras tehakse. On kogukondi, kelle jaoks on vägijoogid täiesti võõras teema, ent meile kõige tuttavam inimgrupp, kes promillipaastu peab, on ilmselt lapseootel naised. Neil on väga selge põhjus, miks alkoholi mitte juua – ent millist kasu peidab endas vaid ühe kuu pikkune paast kõigile teistele?

Kilo kaalukadu ning kurjad kommentaarid

2013. aastal tegid 14 toimetajat väljaandest New Scientist katse ega joonud kuu aega, peale mida nad lasid arstidel ennast analüüsida. Tulemuseks oli rasv nende maksas vähenenud keskmiselt 15% võrra ning glükoositase veres 16%, samuti langetas iga tiimiliige umbes 1,36 kg võrra kaalu, ilma igasuguste muude toitumuslike muutusteta.

Küll aga tõid toimetajad välja, et selline eksperiment avaldas negatiivset mõju nende sotsiaalsele elule, sest enamike jaoks neist polnud raske mitte alkoholi joomisest loobumine, vaid hoopis kommentaarid teistelt inimestelt. «Üks klaasike ei tee ju midagi halba!» ning «Oled sa rase või midagi?» olid enim kuuldud reaktsioonid.

Kehakella helin ja kaunid unenäod

Portaal Vice vahendab, et ka su keha võib esialgu alkoholist loobumise vastu tõrkuda. Näiteks kui oled harjunud iga päev kell 18 õllepudeli lahti korkima, siis hakkab su keha umbes kell 17 selle vastuvõtmiseks ettevalmistusi tegema: maks seab end alkoholi töötlemiseks valmis ning ajus aktiviseerub vägijookide tarvitamisega seonduv osa. Need võivad küll olla vaid keemilised impulsid, ent tekitavad siiski mõtteid ja tundeid, sa võid olla seetõttu ärritunud ning väsinud. Vaata lihtsalt ette, et alkoholist loobumise tekitatud tunded sind millegi tervisele veel kehvema rüppe ei lükka. Õnneks kaovad sellised sümptomid mõne aja möödudes.

Kui tunned, et su keha tehtud otsuse üle ikkagi õnnelik pole, siis pea veel veidi vastu ning tea - sa pakud endale midagi palju paremat, kvaliteetset und. Kuigi peale paari klaasikest on kergem uinuda, siis jääb švipsis peaga magatud uni palju pinnapealsemaks ega lase kehal hästi välja puhata.

Peale kolmenädalast promillipuhkust paraneb su otsustusvõime, tõuseb tahtejõud ning sa suudad oma impulsse paremini kontrollida. Kuu aja möödudes aga tunned end tervemana ning su keskendumisvõime ja mälu on paremad.

Kaaslaste tugi

Sellist väljakutset vastu võttes tasub kindlasti ka paar sõpra endaga kuivale teele kaasa meelitada. Sellisel juhul on sul võimalus kellegagi koos alkovabu kokteile limpsida ning baaris purjutajate üle naerda või siis lauamänguõhtuid pidada. Kasulik nii tervisele kui ka rahakotile! Ning isegi kui läbid eksperimendi üksinda, siis on tark ette mõelda, mida sa üritusel vägijoogi asemel tarbid ning kuidas kõige viisakamalt (või miks mitte ka sarkastilisemalt!) promillipakkujatele ära öelda.

Kui sinus tekkis huvi ka ise midagi sellist proovida, ent vajad veel väikest tõuget, mõtle nendele kahele asjale: