Groteskne põhjus, miks me armastame briti kuninglikku perekonda

Ometi ei tea keegi täpselt, miks inimesed neid nii palju armastavad. On põhjuseks tõsiasi, et nad on rikkad? Saavad reisida, kuhu tahavad? Et nad on võimukad? Või ehk põhjuseks hoopiski nende skandaalid?

The Frisky kirjutab, et kuninglik pere pole kunagi igav. Nad elavad oma elu täiel rinnal ning alati on midagi toimumas, mis on nendega seotud. Meenutame Meghani perekonnaskandaale või prints Andrew viimaseid fopaasid.

Kuninglik pere on ja jääb alati populaarseks. Nad pole mingi mööduv Hollywoodi hitt, nad on aastaringne sensatsioon. Inimesed armastavad neid näha sportimas, kõnelemas, isegi kooke küpsetamas. Ja tänu sotsiaalmeediale on meil neid aina lihtsam jälgida.