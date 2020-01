Inimesed hämmingus: 260 eurot sellise kõrvarõnga eest?

Aeg-ajalt ületab moemaailm siiski igasuguse piiri. Ja kui see juhtub, siis on meil pühalik kohustus neid naeruväärseid tooteid pilgata, kirjutab Metro.

Sellel korral on kõnealuseks tooteks kõrvarõngas, mille alghind oli 220 naela ehk ligi 260 eurot (hetkel soodushind 99 eurot). Esmapilgul paistab tegemist olevat täiesti tavaliste kuldset tooni rõngastega, mis on kinnitatud Maison Margiela kirjaga valge papi külge. Esmamulje on aga petlik, sest see pakend ei ole tegelikult pakend.

Tegelikult on tegemist üheainsa kõrvarõngaga ja valge «papp» on osa sellest. Ja kuigi sa võid idee poolest need kuldsed rõngad taguse küljest eemaldada ja neid n-ö normaalsete kõrvarõngastena kanda, siis see ei muuta fakti, et bränd esitleb seda siiski üheainsa kõrvarõngana, mis on mõeldud kandmiseks vaid ühes kõrvas korraga.