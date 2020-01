8 põhjust, miks mitte dieedile minna

1. Dieedipidamine on igav

Toit on maitsev. Ning see toit, millest sa dieedil olles lahti pead ütlema, on enamasti eriti maitsev. Näiteks kook. Ja pitsa.

2. Dieedipidamine võtab terve igaviku

Kehakaal on kangekaelne, see ei taha kuhugi liikuda. Seega kui sa just ei nälgi, mis EI OLE dieedipidamine vaid NÄLGIMINE, siis võtab dieet ilmatuma hulga aega, enne kui tulemused ennast avaldama hakkavad. Ning olgem ausad, sa ilmselt ei jõua nii kaugele, sest maitsev, võrgutav toit on kõikjal meie ümber.

3. Dieedid ei ole lõppude lõpuks kuigi efektiivsed

Jah,okei, sa kaotad rannahooajaks mõned kilod. Kuid järgmise aasta lõpuks on need tagasi tulnud, sest mitte dieet ei tekita jätkusuutlikku kaalulangust, vaid hoopis elustiili muutmine. See võib tähendada seda, et sa ei söö enam mitte kunagi süsivesikuid ning käid tihti trennis. See pole küll halb, ent ei sobi kaugeltki kõigile.

4. Dieedipidamine sümboliseerib ettekujutlust, et kaalukaotus on tee parema enesetunde ning õnneni

See ei ole tingimata tõsi. Isegi kui sa kaotad kaalu, siis pole garanteeritud see, et sa ennast tingimata paremini tunneksid. Ning see võib uskumatult frustreeriv olla, eriti kui sa selle nimel mitmeid kuid maitsvaid toite vältinud oled ning see on lihtsalt ebaaus! Kuigi, positiivse külje pealt, see tõestab sulle, et päeva lõpus on elus olulisemaid asju kui kaalunumber.

5. Dieedipidamine kinnistab negatiivset kehakuvandit

Tõusud, langused ning kogu liigne tähelepanu su kehale võib su hulluks ajada. Tõenäoliselt tunned sa ennast oma välimuse pärast seetõttu palju halvemini kui varem, sest ühtäkki on su füüsiline ilu, eneseväärtus ning -kontroll seotud rasvaga su kõhul. Või tagumikul või kätel või reitel. Ja see süvendab negatiivset kuvandit su enda kehast, mis lihtsalt ei ole okei!

6. Dieedi põhimehhanism on häbi

Häbi on täiesti kohutav emotsioon. Ning tihti sisaldab dieedipidamine rohkem häbi kui toidust hoidumist. Sa võid muuta toidu enda jaoks vaenlaseks ning seda on hiljem väga raske muuta.

7. Tõenäoliselt ei peaks sa üldse dieedil olemagi

Me elame ühiskonnas, kus kaalunumber on kinnisideeks. Naistel ja tüdrukutel on üha suurem surve olla kõhnemad, kõhnemad kui praegu. Mitte iga kaalutõus ei ole halb, mõni on hoopis tervislik ning mõni lihtsalt meeldiv. Näiteks, kui tagumikule väike kiht rasva lisandub, on palju mugavam istuda!

8. Palju jätkusuutlikum on hakata ennast armastama nii, nagu sa praegu oled, praeguse kaalu juures