Need on asjad, mida mees seksi ajal tegelikult märkab

Naise siiras huvi on sel ajal mehele kõige olulisem, kirjutab Genius Beauty. Ta tahab näha, et partner on hingega asja juures ja infot selle kohta saab ta järgnevatest märkidest.

Naise initsiatiiv

Mõnikord võib olla, et mees näeb naise sütitamisega palju vaeva. Naine on seejuures ükskõikne ja roidunud, kuid seksist ära ka ei ütle. Sel juhul võib mees arvata, et naine ei ole üldse huvitatud ja tuleb vaid mehe soovile vastu.

Kehaliigutused

Kui naine ei liiguta end, tundub mehele, et tema puudutused ei avalda mingit mõju. Kas naisel pole huvi või on ta ebakindel? Igal juhul võib kehaline tuimus avaldada vahekorrale halba mõju. Puudutusele peaks järgnema reaktsioon, vastuliigutus, mis annab tunnistust, et partnerid on ühel lainel.

Kuhu naine vaatab

Mees märkab, kuhu on naise silmad suunatud. Kas ta vaatab mehele silma? Või liigub pilk mehe kehal? Kui pilk on keeratud maha, tundub naine kõhklevat, kui ta vaatab toas ringi, ei ole ta mehe meelest ilmselt olukorrast eriti huvitatud.

Hingamine

Kuuldav hingamine on märk erutusest. Seksuaalsoov muudab hääle kähedamaks ja hingamise pinnapealsemaks, mis on partnerile meeltmööda. Ära sunni end võltsilt häälitsema, aga ära hoia end ka tagasi, et partner teaks, et on õigel teel.

Ettevalmistus seksiks