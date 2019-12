Kuidas kodusest telerist aastavahetuse teleprogrammiks parim pilt välja meelitada?

Kas teler on internetiga ühendatud?

Aastavahetusprogrammi vaatamiseks seda muidugi vaja ei ole, kuid miks mitte võtta koos sõprade või lähedastega ette üks hea film Netflixist. Selleks on aga vaja internetiühendust ja kui plaan on vaadata midagi lausa 4K resolutsioonis, siis on selleks vaja head internetiühendust. Paljudel, sealhulgas Samsungi QLED, teleritel on Netflixi rakendus telerisse juba eelinstallitud, seega on vaatamine lihtne.

Iga voogedastusteenust kasutades kehtib internetiühenduse puhul reegel, et mida kiirem, seda parem. Kõige parema ja stabiilsema internetiühenduse saab kätte siis, kui ühendada teler juhtmega internetiruuteri külge. Nii ei sega seinad või muud ruumis olevad asjad ühenduse kiirust. Kui telerit on võimalik internetiga ühendada, siis on selleks enamasti ekraani tagaküljel spetsiaalne Ethernet pesa.

Kas teler on õigel kaugusel?

Telerivaatamise juures tasub meeles pidada, et erineva suurusega ekraane tasub vaadata erinevalt kauguselt. Lihtne reegel on, et mida suurem on ekraan, seda kaugemal peaks sellest istuma.

55-tollisest telerist tuleks istuda umbes kolme meetri, 65-tollisest juba üle kolme meetri kaugusel ja 75-tollisest ligi nelja meetri kaugusel. Vastasel juhul peab vaataja hakkama pildi nägemiseks enda pead pöörama ja tervikkogemuse saamine muutub raskeks.

Kas pildisätted on paigas?

Lisaks resolutsioonile ja istumiskaugusele tasub üle vaadata ka teleri pildisätted. Võib tunduda iseenesestmõistetav, kuid vaatamiskogemuse juures sõltub palju inimese isiklikest eelistustest. Seega tasub vaadata, milliseid lahendusi seade pakub ning valida endale sobivaim.

Näiteks tasub üles leida sätted, mis on mõeldud filmide või sarjade vaatamiseks. Sel juhul on pilt üldiselt kontrastsem ning erinevaid huumorisaateid ja sketše on sel juhul parem vaadata. Siiski on need sätted enamasti sobivamad hämaras ruumis teleri vaatamiseks. Kui toas on palju valgust, siis võib eelistada «Standard» või «Natural» tüüpi funktsioone. Kuigi uued telerid suudavad edastada kogu värviruumi sajaprotsendiliselt ning isegi mustad toonid on iga valgusega vaadates tõetruud ja sügavad, võib ümbritsev valgus vaatamiskogemusele mõjuda ning seetõttu tasub katsetada, milline seadistus igale inimesele personaalselt sobib.

Kas helisätted on paigas?

Heli paika seadmiseks tasub uurida audioseadeid. Lisakõlarite ja kodukinosüsteemide puhul tuleks üle vaadata, et need oleksid asetatud ümber istumiskoha, sest just nii on audiokogemus parim.