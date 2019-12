Aleksandr Popov. Jama, mis peitub lubaduse «Uus aasta, uus mina!» taha

Tellijale

Sest olgem ausad – asotsiaalmeedia surve kõiksugu meemide või siis lihtsalt motivatsioonitekstidega on nii suur, et paratamatult jääb mulje, et iga kolmesaja kuuekümne viie päeva tagant jookseb inimlooma enesekogemisevõime nulli ja on aeg alustada uut ringi. Just nagu maakera ümber päikese!