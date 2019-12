Personaaltreener soovitab: apelsini- ja rosmariinimarinaadis ahjukana kartulite ja jõhvikakastmega

Miks mitte kanafilee või ahjukana?! «Kanaliha on vähese rasvasisaldusega ja aitab tänu sellele kontrollida ka päevast kalorite tarbimist ning kaalu hoida või langetada. Vähem oluline pole ka asjaolu, et kanalihas leiduvad täisväärtuslikud valgud tekitavad pikemaks ajaks täiskõhutunde,» avaldas Rikberg, kelle sõnul võiks ahjukana puhul valida eelkõige rinnafilee tüki. «Tihtipeale kardetakse ka kananahka süüa, sest arvatakse, et see teeb paksuks. Tegelikult on kananahk küll kana kõige rasvasem osa, aga seda paisutatakse pisut üle — nahas on rasva 12%, mida on näiteks vähem kui lambalihas.»