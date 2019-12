18 kõige soodsamat 2019. aasta sihtkohta, kuhu sai Tallinnast vaid paarisaja euroga

Kõige rohkem on sooduslende New Yorki

Kaldi sõnul on eestlasel kõige lihtsam leida soodne lennupilet Ühendriikide idarannikule. «Näiteks alla 300eurose hinnaga lennud Tallinnast New Yorki tulid tänavu müüki 12 korral. Lisaks pakuti mitmel juhul nii soodsaid pileteid ka Pittsburghi ja Chicagosse, samuti erinevaisse Florida linnadesse,» lisas ta. Samas hinnaklassis lennud Dubaisse Araabia Ühendemiraatides ilmusid tänavu müüki üheksal korral.

«Helsingist on tihti tšarterlendude sooduspakkumisi eksootilistesse maadesse. Nii on sel aastal müüdud pileteid Taisse Phuketisse 210 euroga ja Krabisse 275 euroga, samuti Mauritiusele 295 euroga. N-ö tavalennufirmadega on pakutud vähem kui 300 euroga pileteid Helsingist ka Hawaiile ja Alaskale,» rääkis Kald.