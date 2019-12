Eksperdid selgitavad: populaarne Eesti vana-aastaõhtu roog, mille tarbimist tasub piirata

Kalamari on kindlasti üks neist roogadest, mis meile juba sovetiajast luksuslikkusest ja pidulikkusest kõneleb. Eksperdid aga hoiatavad: kui seda liiga palju tarbida, võib see põhjustada enneaegset vananemist, madaldada immuunsüsteemi taset ning isegi südameatakini viia.

«Punast kaaviari süües saame me palju kompleksvitamiine – A, D, E ja K-vitamiine. Lisaks on seal palju erinevate elementide jääke, näiteks meile kasulikku joodi, kuna me elame joodivaeses regioonis,» selgitab gastroenteroloog Guzel Jevstignejeva. «Lisaks fosforit, kaaliumit ja kaltsiumit.»

Biotehnoloog Irina Kobelkova märkis, et punane kalamari on sageli sportlaste dieedi osa, eriti ujujate. Ta rõhutas ka, et see on valgurikas toode, kus on palju küllastamata polü- ja monorasvhappeid. Pealegi leidub selles delikatessis rohkelt kasulikku oomega-3 rasvhapet, mille puudus kehas võib viia südameveresoonkonna haigusteni, kõrge vererõhuni, depressioonini, diabeedini ja isegi probleemideni reproduktiivorganites.