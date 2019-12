Tellijale

4. veebruaril 2019 hakkas aastat valitsema Siga, mis tähendas, et põhitähelepanu kuulub sel aastal majandusele, rahandusele, põllumajandusele ja ökoloogiale. «Konservatiivsed eluväärtused saavad olema domineerivad ja on alust arvata, et konservatiivsetel parteidel saab olema suurem edu,» kirjutas Mang ning tuleb tõdeda, et EKRE-värviline meie lõppev aasta tõesti ka oli. Aga ka: «Seega uus looma-aasta lubab rohkesti sigadusi.» Tuleb samuti nõustuda – iga õiglustundega eestlane on sel aastal ilmselt korduvalt end seaks vihastanud.