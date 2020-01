10 põhjust, miks võiksid oma lapsest eeskuju võtta

1. Nad näevad selgelt

Erinevalt enamikust täiskasvanutest on väikelapsed eelarvamustevabad ja avameelsed, nad ei mõista iga tühise asja pärast teiste üle kohut. Vastupidi, nad leiavad peaaegu igas hetkes võimaluse lõbutsemiseks ja see annab neile väga selge ja positiivse maailmavaate.

2. Nad räägivad nii nagu asi on

Millal te viimati kuulsite väikelast tõtt mahendamas, et säästa kellegi tundeid, tabusid vältimas või tüli ära hoidmas? Nad ei tee seda. Nad on jõhkralt, lõbusalt ja inspireerivalt ausad.

3. Neil pole eelarvamusi

Vanus, sugu ega kultuuriline taust – ükski neist ei oma kõiki võrdseks pidava väikelapse jaoks tähtsust.

4. Nad on uudishimulikud

Mitte ainult köögikappide ja sahtlite sisu, vaid ka elu enese osas. Väikelapsed on neid ümbritseva maailma vastu häbenemata ja lakkamatult uudishimulikud. Ja ükskõik kui kohutav ka poleks näha tema kätes lahtist hommikuhelvestepakki, aitab see arendada käelisi ja probleemilahendamisoskusi, mis on täiskasvanuna hindamatu väärtusega.

5. Nad on loomingulised väikesed geeniused

Kus täiskasvanud näevad kaost ja korralagedust, näevad väikelapsed lusti ja avastamisvõimalusi. Neile on iga päev uus võimalus luua midagi uut.

6. Nad ei võta ennast liiga tõsiselt

Kui kogete maailma esmakordselt, on see imede, katsetamise ja mängimise koht. Sellepärast proovivad väikelapsed uusi asju, teevad vigu ja ei võta elu liiga tõsiselt. Kõik me võiksime neilt ammutada inspiratsiooni ja olla igapäevases elus natuke mängulisemad.

7. Nad on alati tõeliselt nemad ise

Nad ei pruugi alati igast emotsioonist aru saada, kuid keegi pole väikelapsest parem hetkeemotsiooni väljendaja. Vihane? Jonnituur (eriti supermarketis.) Õnnelik? Armas naeratus või itsitamine. Hirmul või armastav? Siin on kallistus. Suurte tunnete kogemine on empaatia õppimiseks suurepärane. Asi, mille vananedes sageli unustame.

8. Neil pole aega vimma pidada

Väikelapsed tülitsevad. Nad avaldavad oma arvamust – sageli valjult, tegude ja pisaratega. Nad võivad veeta mõne sekundi, arvates, et nende mängukaaslane on sõna otseses mõttes halvim inimene maailmas. Aga siis nad unustavad selle, lepivad ja asuvad uuesti asja kallale. Ümberringi on liiga palju lõbusat, et tülitsemise peale aega raisata.

9. Nad ei anna alla

Kui olete kunagi proovinud meelitada väikelast kingi jalga panema, siis teate, et enamik neist on võimelised valama ämbrite viisi pisaraid. Positiivsem viis asjale vaadata on, et meelekindlus (olgu, kangekaelsus) aitab viia ambitsioonide täitumiseni. Päris hea oskus ka täiskasvanuna.

10. Nad elavad hetkes