Mündid tasku ja hernehirmutis põlema: tosin põnevat vana-aasta traditsiooni üle terve ilma

Vaatame sel puhul maailmas Google Arts&Culture ja Mentalflossi abiga ringi ning toome teieni huvitavad aastalõputraditsioonid kõikjalt maailmast.

Filipiinid

Tahad uuel aastal rikkaks saada? Siis peaksid end Filipiinidel valitseva uskumuse kohaselt ümbritsema ringikujuliste asjadega. Kanna täpilisi riideid, söö ümmarguse kujuga toitu ning kanna taskus münte terve õhtu, et raha su juurde voolaks. Lisaks on seal kombeks teha palju kära, et halbu vaime eemale peletada. Selleks taotakse kokku potte-panne ning paugutatakse rakette ning püsse.

Hispaania

Hispaanias on kombeks südaöö tulekul iga kellalöögiga süüa ära üks viinamari – kokku 12. Viinamarjad sümboliseerivad algavat aastat ning kui sul nende suhu toppimine õnnestub, siis on tulekul aasta täis edu ja õnne.

Taani

Enamiku ajast ei too killud õnne, kuid Taanis oled sa õnnega koos, kui sõbrad su ukse vastu taldrikuid loobivad. Selle žestiga näidatakse, et sa soovid sõpradele head õnne. Hommikul loetakse killud kokku ja see, kelle ukse taga neid enim, on ilmselgelt väga armastatud.

Ecuador

Ecuadoris meisterdavad inimesed hernehirmutisi ning panevad need südaööl põlema, et jätta hüvasti vana aastaga ning tervitada uut. Hirmutised võivad sümboliseerida sõpru ja lähedasi ning neile õnnistuse toomist, aga võivad ka vastupidiselt olla negatiivsed suhted ja tegelased, keda minevikku jätta soovitakse.

Jaapan

Südaöökellad löövad Jaapanis päris pikalt, kuna budistlikes templites lüüakse neid 108 korda – 107 korda enne südaööd ja üks uuel aastal. Kellalöögid sümboliseerivad 108 kurja iha, millest me peame end puhastama. Et end selleks kellahelistamiseks valmis panna, söövad inimesed tatrajahust nuudleid (toshokoshi sõba), mis peaks tooma pika elu.

Ladina-Ameerika

Mõtle hoolega järele, mida täna selga paned, kui oled Ladina-Ameerikas, näiteks Mehhikos, Boliivias või Brasiilias. Usutavalt määrab aluspesu värv ära, milline tuleb järgnev aasta. Punane toob romantikat, kollane edu, valge seisab rahu eest ning roheline tervise ja looduse eest.

Šotimaa

Qualtagh ehk esimene külaline, kes koduläve uuel aastal ületab, on Šotimaal märgiline. Kui tegemist on tumedapealise võõraga, kes toob viskit, siis võid oodata head õnne. Usutakse, et see ebausk pärineb viikingite vallutuste ajast, kui pikka kasvu blond võõras ukselävel head ei tõotanud.

Valgevene

Kui kamp vallalisi naisi tahab leida kaaslast, siis nad peaksid kogunema ringi ja oma jalge ette vilja laotama. Seejärel tuleb ringi keskele vabaks lasta kukk ja kelle suunas kukk liigub, on ka esimene, kes altari ette jõuab.

Kolumbia

Kui sa Kolumbias näed palju inimesi kohvritega ringi kõndimas, siis ära muretse, tegemist pole massideportatsiooniga. Ilmselt on nende kotid tühjad. Nimelt levib sealkandis ebausk, et kui sa kannad vana-aasta õhtul tühja kohvrit, toob uus aasta sulle õnne ja reise.

Argentiina

Oad pole ainult hinnatud kiudaineallikad – Argentiinas käivad need ka vana-aasta peolauale. Söö neid vahetult enne aastavahetust ning tagad endale kindla töö ka uuel aastal.

Moldova

Moldovas riietuvad külaelanikud karunahkadesse ning tantsivad mööda tänavaid, et halba õnne eemale peletada. Rituaali tehakse igal aastal jõulude ja uusaasta vahepeal ning see pärineb roma traditsioonidest.

Brasiilia