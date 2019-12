4 asja, mida meeles pidada, kui ta ei vasta sinu tunnetele

1. Tal on see õigus

Ükskõik kui palju see fakt ka haiget ei teeks, karm tõde on, et inimestel on õigus sind mitte vastu armastada. Ja olgu öeldud, et see mees ei ole erand.

Teisest käest ei ole sul õigust teda seetõttu vihata või süüdistada. Ürita reaalsusega leppida, isegi kui see on väga valus ja raske. See, et sa talle ei meeldi, ei tee temast mölakat – see teeb temast inimese, kelle süda ei võta tellimusi vastu mitte kellegi käest.

Sa pead aru saama, et sa ei saa sundida kedagi end armastama. See ei juhtu lihtsalt seetõttu, et sina seda tahad. Samuti nagu sina ei saa oma emotsioone kontrollida ja oma tundeid lihtsalt kustutada.

Lõppude lõpuks, sa ei taha ju, et see mees oleks sinuga koos puhtalt haletsusest? Kas sa oleksid õnnelik, teades, et ta nõustus sulle võimaluse andma, kuigi ta ei näe sinus tüdruksõbra materjali?

Pealegi, tõenäoliselt ei ole sa viimast korda sellises situatsioonis. Tulevikus kohtad sa veel teisigi mehi, kes ei armasta sind vastu, sest see on lihtsalt osa elust.

2. Sa saad sellest üle

Kuigi hetkel see ehk nii ei tundu, siis see on fakt, et varem või hiljem sa unustad tolle mehe. Olgugi, et hetkel näed sa teda oma eluarmastusena ja oled veendunud, et nutad tema pärast terve igaviku. Lohuta end sellega, et tegelikult see nii ei lähe. Juba paari kuu pärast sa vaevu mäletad teda ja liigud oma eluga edasi. Tõenäoliselt on sul kahju, et tema peale üldse nii palju energiat raiskasid.

Armastus vajab kasvamiseks kahte osapoolt, vastasel juhul see närbub. Seega, kui sa mingit vastust ei saa, siis varem või hiljem lahtuvad ka sinu tunded ja sa tunned ennast hulga paremini.

3. See ei muuda sind vähem armastusväärseks

Kui sina kellestki väga hoolid, aga temal on sinust täiesti ükskõik, siis võib see panna sind mõtlema, et ehk sa ei väärigi armastust. Tegemist on ju ikkagi mehega, kes nägi sinu parimat versiooni. Paratamatult hakkad sa mõtlema, et kui tema sind ei armasta, siis kuidas veel keegi teine saaks saaks seda teha?

Las ma ütlen sulle üht: enam kaugemal tõest ei saakski olla. See, et üks mees sind vastu ei armastanud, ei ole mitte mingi näitaja. Ühel hetkel sinu süda terveneb ja sinu usk armastusse taastub. Ühel ilusal päeval sa leiad mehe, kes pakub sulle tõelist ja tingimusteta armastust.

Ära unusta ka seda, et enesearmastus on kõige olulisem!

4. Tema tunded ei peegelda sinu väärtust

Ära mõtle, et see oli halvim asi, mis sinuga juhtuda võis. Ole hoopis tänulik, et asjad just nii läksid. Selle asemel, et toda meest needa, hinda tema ausust.