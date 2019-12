Flirt või sõbralikkus - kuidas neil vahet teha?

Joon flirdi ja lihtsalt sõbralikkuse vahel võib tihti üsnagi uduseks jääda, sest märgid on mõlema puhul suhteliselt sarnased: naeratus, naermine, positiivsus, tähelepanelikkus, ühendustunne. Kaasa ei aita ka su enda sisemised soovid, sest kui vestluskaaslane sulle juba meeldib, siis on palju lihtsam tema käitumist flirdina tõlgendada, ent kui sa pole sellest inimesest kunagi romantilises kontekstis mõelnud, võib ka kõige otsesemaid signaale raske sõbralikkusest enamana näha, vahendab Elite Daily.

Sotsiaalmeediarohkus ei muuda pilti samuti selgemaks, sest inimesed suhtlevad palju vähem näost-näkku ning seetõttu on ka vähem mitteverbaalseid signaale, millest kaaslase käitumise tagamaade kohta infot saada. Ka on interneti vahendusel teiste vastu kergem õel olla, millest tulenevalt on inimesed tihti harjunud negatiivsusega ning tõlgendavad ka sõbralikku positiivsust kui flirtimist. Ühesõnaga on lugu keeruline. Ent suhteeksperdid ütlevad, et kui pöörata kaaslasele veidi rohkem tähelepanu, on mitmeid märke, mis aitavad sõbralikkust külge löömisest eristada.

Ta pöörab tähelepanu ainult sulle

Kui sul tekib kahtlus, et keegi on sinu vastu enam kui sõbralik, siis hoia silmad lahti: kas ta on sinu suhtes eriliselt tore ja sõbralik või käitub teistega samamoodi? Kui tundub, et vaid sina pälvid sellist tähelepanu, siis on tõenäoline, et kaaslane sinu vastu erilisemat huvi tunneb. Samad lood on sotsiaalmeedias: uuri, kas potentsiaalse silmarõõmu kommentaarid on komplimendirohked ka teiste kasutajate piltide all (ilmselt näitab ta nii välja sõbralikkust) või ütleb ta teistele neutraalsemaid asju?

Kehakeel reedab mõtteid meelel

Kehakeel on külge löömise ära tundmisel parimaks indikaatoriks. Sõbralikud kallistused ei kesta pooltki nii kaua kui flirtivad. Teievaheline keemia kutsub esile palju rohkem «juhuslikke» puudutusi, kui sõpradevaheline patsutus õlale. Üsna ilmselged kehakeelsed märgid huvist on kaaslasele lähemal seismine, otsene silmside ning jällegi, «juhuslikud» puudutused, ent tasuks tähele panna ka veidi märkamatumaid maneere. Kas inimene istub, jalad sinu suunas ristatud? Kallutab ta end vestluse ajal sinu poole? Kas tema pupillid laienevad, kui ta sulle otsa vaatab? Ka need märgid annavad aimu potentsiaalsetest tunnetest.

Sügavad ja isiklikud vestlused

Vestluste puhul tasuks vaadata, millised teemad arutlusele tulevad. Sõbralikud vestlused jäävad suhteliselt pinnapealseks, ent kui inimene on sinust tõeliselt huvitatud, siis üritab ta rääkida ka sügavamatest asjadest, uurides sinu elu, tunnete ning mineviku kohta. Märgilised on ka komplimendid, mida kaaslane teeb. Kui kuuled, et näed täna kena välja või mõni su riideese on äge, siis on ilmselt tegemist sõbralikkusega. Ent kui sulle tuleb sõnum stiilis «Sa näed täna väga kaunis välja ning ma ei suuda oodata, kuni jälle kokku saame!», siis on huvi juba tuntavalt sügavam.

Kuigi kõik ülal mainitud vihjed võivad olla abiks, siis kõige selgem viis inimese kavatsustest aimu saada, on vastu flirtida. Kui tundub, et asi kisub piinlikuks või vestluskaaslane suunab teemad tagasi neutraalsemale pinnasele, on vastus olemas. Ent kui vastused tulevad samas vaimus, siis on suur tõenöosus, et huvi sinu vastu on olemas. Selline käitumisviis sobib muidugi juhul, kui ka sina oled teisest poolest huvitatud. Kui ei ole aga tunned ikkagi flirtivat energiat, siis on parem sellele mitte tähelepanu pöörata. Ära juhi sellele tähelepanu, sest võid sellega tuttavale piinlikkust valmistada.

Mõne aja möödudes saab ta kas sinupoolsest huvipuudusest aru või üritab su tähelepanu köita bravuurikamate žestidega, millisel juhul on juba mõistlik oma ebahuvitatust ka verbaalselt välja tuua. Ning kui sa oled huvitatud, siis ära karda otsekohene olla: kutsu silmarõõm välja.