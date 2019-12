4 häbitut valet, mida tüdrukutele seksi kohta räägitakse

Seksist rääkimine peaks tegelikult toimuma ausalt ning ilma igasuguse süütundeta, vahendab Thought Catalog. Seetõttu toome päevavalgele neli kõige levinumat valet, mida tüdrukutele seksi kohta räägitakse.

Seks peab eriline olema. Jah, seks õigel ajal ja õige inimesega võib olla tõeliselt eriline, kuid on rumal noorele inimesele pidevalt sisendada, et seks on iga kord mingi imetabane ja jumalik kogemus. See on lihtsalt vale. Seks võib vahel olla ka näiteks üksluine, ebamugav või lihtsalt keskpärane. Lisaks sellele lastakse seksi ajal tihtipeale kuuldavale imelikke häälitsusi ning voolavad mitmesugused kehamahlad. Pigem võiks tüdrukutele öelda seda, et seks on midagi loomulikku ja naturaalset.

Kui sa seksid, siis sa pole enam puhas. Idee seksist kui millestki ebapuhtast ja räpasest on üsna kinnistunud ning tihtipeale räägitakse tüdrukutele, et kui nad süütuse kaotavad, siis nende väärtus seetõttu millegipärast langeb. Selline seksuaalsuse häbistamine ning seksimisega kaasnev hukkamõist pole aga kaugeltki mitte tervislik.

Mees ei osta lehma, kui ta saab piima tasuta. Abielueelne seks ei tohiks olla midagi põlastusväärset. On mõistetav, et päris iga ettejuhtuva mehega pole mõtet voodisse hüpata, kuid kui kaks omavahel suhtes olevat inimest soovivad seksuaaleluga alustada enne abiellumist, siis pole see ausalt öeldes kellegi teise asi.