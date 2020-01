10 põhjust, miks mees ei taha sinuga seksida

Ta on pärast pikka tööpäeva väsinud. Igaühel meist on väsitavaid tööpäevi, peale mida tahaks lihtsalt jalad seinale lüüa ning puhata, vahendab Woman’s Day. See on täiesti mõistetav, kuid kui kurnavad tööpäevad on igapäevane nähtus, siis võib see suhteekspert Debra Castaldo sõnul lõpuks viia teineteisest kaugenemiseni. Mees ei pruugi selle pealegi tulla, et sa teda igatsed, mistõttu tasub talle enda tunnetest teada anda ning otsida viise, kuidas saaksite teineteise seltsi nautida ning samal ajal ka lõõgastuda. Vahet ei ole, kas vaatate koos telekat, loete teineteise kõrval raamatut või naudite head muusikat. Koosolemine aitab teid lähendada ning suurendab intiimsust.

Ta mõtleb pidevalt lastest. Seksiterapeut Laurie J. Watsoni sõnul võib emaks saamine tekitada mehes raskusi näha enda naist seksuaalse olendina. Tihtipeale kiputakse lapsi ning nende vajadusi esikohale asetama ning unustatakse enese eest hoolitsemine sootuks. Proovige leida aega ka omaette olemiseks. Püüdke meeles pidada, et lapsi teeb õnnelikuks eelkõige see, kui nende vanemad on õnnelikud.

Ta tahab videomänge mängida või sporti vaadata. Kui naistele meeldib eelkõige näost näkku suhtlus, siis paljud mehed eelistavad tegevusi, mis ei eelda emotsionaalset ega sotsiaalset panust. Debra Castaldo soovitab sellisel juhul mehega kokku leppida, millal veedate teineteise seltsis kvaliteetaega ning millal tegelete mõlemad enda asjadega. Just nende piiride kompamine ning leidmine on see, mis aitab teil suhet tugevana hoida.

Sul on menstruatsioon. Päevade ajal seksimine võib mõne mehe jaoks olla eemaletõukav, kuid kui tunned, et su libiido on menstruatsiooni ajal eriliselt kõrge, siis tasub sel teemal enda kaaslasega vestelda. Lõppkokkuvõttes võib tegemist olla teie mõlema jaoks nauditava kogemusega. Kui mees on sellegipoolest kõhkleval seisukohal, siis võite katsetada ka näiteks neid seksivorme, mis ei eelda tingimata otsest vahekorda.

Ta soovib, et seks oleks spontaansem. Mäletad veel neid aegu, kus te ei suutnud teineteisest käsi eemal hoida ning asjaks võis minna nii köögilaua peal kui ka mõne tuttava vannitoas? On ilmselge, et aja möödudes ning suhte arenedes võib olla raske hoida seksi spontaansena, kuid sellegipoolest tasub vältida seksi muutumist lihtsalt kohustuseks. Kunagise impulsiivsuse ning hulluse taastamiseks võid meest aeg-ajalt millegi ootamatuga üllatada. Löö end tema jaoks üles ning lase käiku enda parimad võrgutamisoskused. Võid üllatuda, kui kiiresti mehe huvi sinu vastu uuesti lõkkele võib lüüa.