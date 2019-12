Teadus on kõnelenud: 4 punkti, kuidas ta armub sinusse (kiiremini)

1. Ole kergesti kättesaadav

«Kergesti kättesaadav» ei tähenda siin muidugi sugugi seda, nagu peaks esimesel võimalusel kohe koos temaga voodisse hüppama. Kaugel sellest! Siin tähendab see hoopis: suhtle temaga, kingi talle tähelepanu, vasta tema sõnumitele ja kohtu temaga sagedasti. Erinevad uuringud tõendavad, et kui me seda, mis meile meeldib, palju näeme, siis meeldib see meile veelgi rohkem.

2. Ole raskesti kättesaadav

Jah, nimelt: «kergesti kättesaadavale» järgneb otsekohe «raskesti kättesaadav». Aga seda alles siis, kui sa oled ta «kergesti kättesaadava» abil ta juba ümber oma väikse sõrme keeranud. Siis, nagu soovitab Tracey Cox, on kasulik end haruldaseks teha. Põhimõte on jälle väga lihtne: inimesed hindavad seda, mis neil meeldib, aga mida nad saavad harva või läbi raskuste, rohkem.

3. Lase tal asju enda eest ära teha

Kui teed midagi teiste heaks ära, siis teeb see õnnelikuks. Teistpidi pöörates tähendab see armastuse keeles: kui sa annad talle võimaluse midagi sinu meeleheaks teha (näiteks aidata sind millegi juures), siis tunneb ta, et on vajalik, kasulik ja õnnelik. Tulemus: sa meeldid talle (veel) rohkem kui enne. Nii et lase end teinekord ka poputada!