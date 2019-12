Mees ei taha sinuga seksida? Ehk peitub vastus siin

Me küll eeldame, et mehed tahavad alati seksida, ent see pole kaugeltki nii lihtne.

Me kõik oleme kursis stereotüübiga, et mehed tahavad seksi ning nad tahavad seda kohe nüüd! Ja nüüd! Ja nüüd! Välja arvatud siis, kui nad seda ei soovi ning kui see juhtub, tekitab see segadust, frustratsiooni ning haavunud partnereid.