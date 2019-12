Pigem jah või ei? Sadu eurosid maksvad kingad, mis meenutavad hirmsat moodi kiirnuudleid

Itaalia moebränd Bottega Veneta debüteeris hiljuti oma 2020. aasta kevadkollektsiooni. Kes oleks võinud aga arvata, et kiidusõnade asemel satutakse ostjate pilkealuseks? Nimelt jäid kullipilguga ostjatele hambusse uude kollektsiooni kuuluvad kingad, sest nood meenutavad kahtlaselt palju kiirnuudleid.

800 naela ehk ligi 940 eurot maksvad sandaalid on kollast värvi ja üpris keeruka disainiga.

Kui Instagrami kontole Diet Prada riputati üles foto, millel on kõrvuti kiirnuudlid ja kõnealune king, siis hakkas postituse all elu lausa keema. Foto sai enam kui 92 000 meeldimist ja selle alla kogunes ligi 3500 kommentaari. «Odava ja maitsetu välimusega,» kommenteeris üks, «Maitseained tulevad ka kaasa või?» lisas teine. Mitme kommenteerija arvates meenutavad need kingad hoopis Justin Timberlake'il üheksakümnendatel olnud soengut.