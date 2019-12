See päev on parim aeg uue armastuse leidmiseks

On jälle see aeg, mil paljud soovivad, et oleks keegi kaaslane kõrval. Just jõulu- või uusaastapidu tuletavad meelde, kui tore oleks kellegiga koos läbi elu tantsida.

Nimelt on parim aeg selleks uusaastapäev. Selgub, et juba viimased paar aastat on kujunenud just 1. jaanuar selleks päevaks, mil enamik inimestest annab endast kohtingusaitidel kas uuesti märku või loovad endale konto, et otsida kaaslast. Seega kui ka sina uitad neil lehtedel, on sul palju suurem tõenäosus leida inimene, kes ei kirjuta veel ülejäänud kümne naisega.