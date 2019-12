On vaid üks põhjus, miks sa pole veel oma eluarmastust leidnud

On tarvis enesekindlust, et kellegi uuega kohtuda ja armuda. Kuid kahjuks mõnede jaoks meist jääb enesekindlusest vajaka. «Miks olen ma vallaline? Kas mulle pole suhet ette nähtud?» Neid suhteid kuuleb suhteekspert Sue De Santo sageli, kirjutab ta väljaandes Your Tango.

Kui ta küsib inimestelt, miks nad seda arvavad, kuuleb ta sageli vastuseks variatsioone järgnevatest:

«Ma kardan, et ma armun sama tüüpi inimesse, kes pole mulle hea.»

«Ma ei tea, kust üldse internetiajastul deitimisega pihta hakata.»

«Järelikult pole seda ette nähtud, sest seda pole veel juhtunud.»

«Kõik head on võetud!»

De Santo hinnangul ei ole ükski neist tõeline põhjus. Keegi ei määra ette, kas me jõuame suhtesse või mitte ja kui me ise seda tahame, siis me selle ka saame. Hoolimata soost, vanusest, välimusest või ametist.

Ainus asi, mis meid takistab, oleme me ise.

Mõni võib nüüd reageerida: «Ma takistan end ise? Vastupidi, ma näen hullumoodi vaeva, et aru saada, kuidas suhet leida.» Asi polegi väheses püüdmises – teadlikul tasandil sa püüadki. Aga on tõenäoline, et su alateadlikud uskumused hoiavad sind tagasi. Need uskumused ja käitumismustrid aga kujunesid välja varases nooruses.

Kogemused, mis on viinud negatiivsete uskumusteni, mis meie potentsiaali takistavad, võisid sinuga juhtuda kui sa olid vaid viieaastane. Ometi püsivad nad tänaseni su alateadvuses elus ja värsked. Need on varjatud mustrid, mis on meie alateadvusse peidetud ja millest me isegi ei aima, et nad meie täiskasvanuelu sel määral dirigeerivad.

See tõesti pole sinu süü – sa ei saa teada seda, mida sa ei tea. Kuid on olemas väljapääs. Sa võid õppida olema enesekindlam, et leida suhe, mida soovid. Selleks on vaja vaid valmis olla oma põhiuskumusi avastada ning need lahendada, et need enam su teel ees ei seisaks.

De Santo toob ka välja mõned levinud uskumused, mis võivad ka sind tagasi hoida:

«Ma olen liiga paks/peenike/kole/tark, et keegi mind armastaks.»

«Mu vanemad ütlesid alati, et ma olen liiga tundlik/võimuahne, et olla suhtes.»

«Ma usun, et täiuslikud muinasjutusuhted on olemas.»

«Mu vanematel oli kehv suhe ja ma kardan, et kordan seda.»

«Ma kardan, et kui ma leian oma unelmate suhte, pole mul millegi nimel enam pingutada ja kogu mu elu sisuks jääb vaid igatseda asju, mida ma usun, et ma pole väärt saama.»

«Ma kardan, et ma ei suuda kedagi piisavalt armastada.»