Raheli rasedus. Eriti nõme on olla rase pühade ajal

Esiteks, mul on süda paha. Lõpuks on iiveldus siin ja kuigi ma ei ole veel oksendanud, pean mitmed korrad päevas sügavalt sisse-välja hingama, et natuke öökimisetunnet leevendada. Ega ta kerge ei ole, kui igalt poolt viirukid, lõhnaküünlad, piparkoogid ja rasked pidused parfüümid vastu vahivad! Eriti hull on autoga sõites ja kuna me oleme mehega lubanud jõulunädalal uskumatul hulgal sõpru ning sugulasi läbi käia, veedan pikki tunde autoroolis.