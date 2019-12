Kuninganna Elizabeth kandis jõulukõne ajal salasõnumiga prossi

93aastasel monarhil on olnud väljakutsete rohke aasta. Üldiselt hoiab ta avalikes pöördumistes neutraalset joont, kuid on eksperte, kes usuvad, et kuninganna seekordne pöördumine viitas ta enda vaadetele Brexiti osas.

Kõne lindistati Buckinghami palees ning see läks eetrisse pärast seda, kui prints Philip oli haiglast välja kirjutatud. Elizabeth kandis kuninglikku sinist kašmiirkleiti ja safiiride ning teemantidega prossi.

Kuna naise väljanägemine meenutas väga Euroopa Liidu lippu, siis arvavadki mõned akadeemikud, et kuninganna avaldas toetust liitu jäämise osas, kirjutab Mirror.

Prossi kinkis nende pulma eelõhtul prints Albert kuninganna Victoriale. Sellel on sügavsinine kivi, mida ümbritseb 12 teemati.

Akadeemik dr James Anderson ütles Twitteris, et kuninganna kõne on rangelt kuninganna enda kontrolli all ning ta saab valida, mida ta seal ütleb või kas ta üldse seda peab. Aastal 1969 näiteks otsustas kuninganna mitte kõnet pidada. «Nii et võtke seda kui tema isiklikke vaateid, seda kuni Euroopa Liidu värvides sinise kleidini ja Euroopa Liidu tähti meenutava prossini välja.»

Dr Geoff Jones kirjutas: «Tema Majesteet teeb seda vähest, mida ta saab teha, et näidata oma toetust Euroopa Liidule.» Üks teine Twitteri kasutaja märkis, et kuningannal oli sama pross rinnas, kui ta pöördus EL parlamendi poole aastal 1992.