Mahlase ahjuprae saladused

Enne ahjuprae tegemist tasub meelde tuletada ka lihtsat nippi — külma liha kuuma ahju panemine muudab liha sitkeks, seega tuleks sealiha vähemalt tund enne toatemperatuurile soojenema tuua. Jõuluroa tegemisel on kõige olulisemaks nõuandeks see, et tuleks varuda aega — praad küpseb ahjus 90 minutit 1 kg liha kohta.