Retsept: tervelt ahjus küpsenud vürtsine lillkapsas röstitud paprika hummuse padjal koos granaatõuna- ja seedermänniseemnetega

Lillkapsa kohta ütleb Katri Merisalu, et lillkapsas on hea mineraalaineallikas. «Lillkapsas on palju kasulikke antioksüdante, samuti C- ja K-vitamiini. Ilma K-vitamiinita ei suuda organism toota protrombiini, mis on vajalik vere hüübimiseks ja luude ainevahetuseks. Lillkapsas on ka hulgaliselt kaaliumi, mis on hea südame-veresoonkonna tervisele. Tegemist on madala kalorsusega köögiviljaga, milles on kõigest 25 kcal/100 g kohta. Viimane on oluline teada neil, kes tahavad kaalu langetada!» lisas Katri Merisalu.