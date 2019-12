Vangi naine ahastuses: igal kuul pean oma tissid ja tuti võõrastele ametnikele väljanäitusele panema

Teised jõulud ilma Kaarlita. Facebook saadab mingeid mälestusi eelnevatest aastatest. Ja valib välja loomulikult just need, millel on Kaarel esindatud. Ebamugav on. Facebooki ajajoonele jõuavad teiste armsad pere- ja paaripildid. #couplegoals #happy #merryxmas… Nii kirjutab meile Ronja, kelle mees kannab karistust ühes Eesti vanglas.