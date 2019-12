Miks esmasündinud on oma noorematest õdedest-vendadest targemad?

Vanem ja targem

Edinburghi ülikooli teadlased said teada, et esmikud on tõepoolest oma õdedest-vendadest targemad — ja selles olevat «süüdi» nende vanemad. Paljud osavõtvatest vanematest ei stimuleerinud vaimselt oma teist ja kolmandat last samal määral kui esimest. Oluliselt vähem pöörati tähelepanu ühistele tegevustele nagu lugemisele, meisterdamisele või pillimängule.