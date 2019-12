Tellijale

Avatud mõttemaailmaga Kaksikud võivad oma armuelu suhted veidi otsustamatud olla ning kuigi on hea vaadata asju mitmest küljest, siis kipuvad selle päikesemärgi esindajad liiga palju aega kulutama erinevate võimaluste kaalumisele ning sellega oma kaaslase unarusse jätma. Aastal 2020 maadleb see õhumärk oma tõeliste tunnete välja näitamisega ning võivad seetõttu ilma jääda inimesest, kellest nad hoolivad. Kaksikute esindaja ei peaks tegema küll ühtki rutakat otsust, ent väärt mõte on kuulata oma sisehäält ning soovid ja emotsioonid ka partnerile selgelt teatavaks teha.