Suur hulk põnevaid äppe, et nutiseadmes veedetud aeg ei lendaks tuulde

ScratchJr (Tasuta Androidi ja iOSi rakendus vanusele 5+)

Mäng sobib programmeerimiskeeltega esmatutvuse tegemiseks ning interaktiivsete lugude ja mängude loomiseks. Mängus tõstetakse kokku programmeerimisblokke, et panna oma tegelane liikuma, hüppama, tantsima ja laulma. Laps saab kujundada omale sobiva karakteri, valides talle värvi ja hääle, ning võimaldab lisada oma loosse ka enda tehtud fotosid.

Code Carts - Precoding Logic (Tasuta Androidi ja iOS rakendus vanusele 4+)

Äpp õpetab lapsele programmeerimise algtõdesid läbi autoralli. Eesmärgiks on läbida etteantud rada, kasutades nooleklahve ekraanil. Nooleklahvid tuleb paigutada õiges järjekorras, et ralliauto jõuaks ettenähtud sihtkohta. Mängus on 70 erinevate raskusastmete ja väljakutsetega taset.

2. Äpid põhikooliõpilastele

NutiKaitse 2017 uuringu alusel omab 12-14-aastastest lastest nutitelefoni juba 76% õpilastest, kusjuures seitse last kümnest võib kasutada nutitelefoni igal ajal ilma ajapiiranguteta. 19% lastest ütles, et nende vanemad ei tunne peaaegu üldse huvi selle vastu, mida lapsed nutiseadmetes teevad, 56% sõnas, et vanemate huvi on väga väike. Kas sina tead, milleks laps telefoni peamiselt kasutab? Järgmised äpid aitavad kooliprogrammi läbida ja mänguliselt vajalikke teadmisi omandada ning seejuures ka klassikaaslastega suhelda.

Erinevate õppeainete mänguliseks õppimiseks:

Taskutark (Tasuta rakendus nii Androidi kui iOSi kasutajale)

Äpist leiab rohkelt õppematerjale kõikidest põhi- ja keskkooli ainetest ja materjalid vastavad riiklikele õppekavadele.

Geograafia (Tasuta rakendused nii iOS kui Android seadmetele, mis aitavad geograafiat õppida: Seterra ja StudyGe)

Matemaatika (Tasuta rakendused, mis aitavad matemaatilisi ülesandeid lahendada: Photomath (Android ja iOS), Socratic (Android ja iOS)

Matemaatilised nuputamismängud:

Math Pieces (Android ja iOS)

Math Puzzles (Android ja iOS)

Real Code Breaker (Android ja iOS)

Bioloogia:

Classify It! (Tasuta rakendus iOS kasutajale, vanusele 6+)

Mäng, mille kaudu saad panna proovile oma teadmised elusorganismide klassifitseerimises.

Science Journal (Tasuta äpp nii iOSi kui Androidi seadmete kasutajale)

Rakendus võimaldab teha nutitelefoniga teaduskatseid ja -mõõtmisi ning pidada uurimispäevikut.

Astronoomia:

Tasuta rakendused nii Androidile kui ka iOS seadmele igas vanuses taevakehade huvilisele:

NASA Apps

SkyView App Lite (Android ja iOS)

Inglise keel:

Programmeerimismängud algoritmilise mõtlemise arendamiseks:

3. Äpid gümnaasiumiealistele

Gümnaasiumiealised lapsed on juba üsna teadlikud, kasutades nutiseadmeid nii sõpradega suhtlemiseks kui ka koolitöödeks. PISA testi tulemused on näidanud, et õpilased, kes olid läbi e-kanalite oma klassikaaslastega igapäevaselt kontaktis, saavutasid testides paremaid tulemusi, võrreldes teistega, kes oma klassikaaslastega digivahendeid kasutades ei suhelnud. Digivahendeid kasutatakse õppetöös nii koolitunnis kui kodutööde lahendamiseks. Järgnevad rakendused aitavad õppimist lihtsustada ja lõbusamaks muuta.

Keemia – perioodilisustabel:

Interaktiivset perioodilisustabeli abil on keemilisi elemente õppida palju lõbusam. (Tasuta rakendus Androidile ja iOSile)

Programmeerimine:

Tasuta rakendus sobib algajatele programmeerimise põhitõdede õppimiseks. Nii Androidile kui ka iOs kasutajatele.

Mälu ja aju treenimiseks:

Tasuta äpp nii iOSi kui ka Androidi kasutajatele pakub arvukalt nutikust treenivaid mänge.

Kunstihuvilistele:

Tasuta rakendus nii Androidile kui ka iOsile pakub iga päev väikese killu kunstiajalugu – infot mõne huvitava maali kohta.

4. Õpetlikud äpid nii õpilastele kui täiskasvanutele

GeoGuessr (Android ja iOS)

Google Mapsil põhinev ja loogikat, geograafiateadmisi jms arendav mäng.

Nii Androidi kui iOSi rakendus astronoomiateadmiste lihvimiseks.

Võõrkeelte õppimiseks ja sõnavara omandamiseks.

Loob kasutaja märkmetest kordamisülesandeid ja harjutusteste.

Äpp, mis aitab keskenduda

Äpp kodus trenni tegemiseks.

Motiveerib liigutama ja võimaldab mõnusalt aega veeta

Maze King (Android ja iOS)

Puslemäng, mida saab mängida ka koos sõbraga

Math Pieces (Android ja iOS)

Mõistatusmängud

Math Puzzles (Android ja iOS)

Loogilise mõtlemise arendamiseks

Real Code Breaker (Android ja iOS)