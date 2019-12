Kas naps pärast pidusööki tuleb seedimisele kasuks?

«See oleneb täiesti inimesest — aga paljude inimeste puhul võib lugu tõepoolest nii olla, et väga energiarikas ja rasvane toit muudab olemise raskeks,» ütleb Antje Gahl Saksa Toitumisühingust (DGE).

Seepärast tuuakse tihti pärast magustoitu ka pitsike kangemat — et «kõhus ruumi teha,» nagu ütleb rahvatarkus. Kuid kas see ka tegelikult toimib? «Teaduslikke tõendeid selle kohta ei ole, et napsul oleks soovitud efekt,» ütleb Gahl. Ühest küljest võib küll alkohol maohappe toodangut ergutada, teisalt aga ka takistada mao tühjenemist.

Liikumine tuimastuse asemel

«See tunne, nagu teeks alkohol kõhus veidike ruumi, tuleb pigem sellest, et tal on kergelt tuimastav toime — seega leevendatakse ebameeldivat raskustunnet,» ütleb Gahl. Kes tahab kõhule tegelikult head teha, valigu napsu asemel pigem jalutuskäik. «Selleks et magu saaks toitu seedida, peab ta maohapet tootma — ja liikumine soodustab maohappe tootmist.»