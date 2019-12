Miks kannab teine jõulupüha teatud riikides nime Boxing Day ja kas see tähendab poksimist?

Boxing Day tähendus ei tule sugugi sõnast poksima, selle juured pärinevad sootuks mujalt. 19. sajandil oli tegemist pühadejärgse ajaga, mil rikkad pakkisid karpidesse kingitusi neile, kes polnud nii õnnistatud. Kinke jagati traditsiooniliselt vaestele ja teenijatele.

Sel päeval said kingitusi ka jooksupoisid ja postiljonid ning teenijarahvale anti vaba päev, et nood saaksid viimaks ka oma perega jõule tähistada. Rolli on mänginud ka kirikud, kes kogusid raha ning andsid seda hädasolijatele.

Boxing Day on olnud Suurbritannias riigipüha alates aastast 1871, kuid kui see on laupäeval, saavad inimesed ka järgneva esmaspäeva vabaks. Kui püha satub pühapäevale, siis lisandub ka teisipäevane vaba päev.

On palju riike, kus tänane on riigipüha ja vaba päev, kuid Boxing Day nime kannab see vaid endistes Suurbritannia impeeriumi riikides, näiteks Hong Kongis, Austraalias, Uus-Meremaal, Kanadas, Nigeerias, Trinidad ja Tobagos, Singapuris, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Bermuudal. Paljudes neis riikides on tegemist poodlemispäevaga, kuna just täna algavad suured pühadejärgsed allahindlused.

On ka riike, kus tänane on riigipüha, millel on religioossem tähendus, näiteks Rumeenia, Ungari, Saksamaa, Poola, Holland, Tšehhi ja Skandinaavia riigid. Iirimaal ja Kataloonias tähistatakse tänast Püha Stefanuse päevana.