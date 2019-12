Meeseskort avaldab: kui tead neid nippe, on naine nõus seksi eest maksma

Jätame praegu kõrvale su arvamuse prostitutsioonist ja seksteenuse pakkujatest. Kui naisterahvas on valmis sekstöötajale suure summa raha maksma, siis ta ei teeskle, et seks raputab ta maailma. Ta nõuabki seda. Paraku ei ole paljud naised oma mehega voodilinade vahel ühel või teisel põhjusel ausad, sest suur osa naistest luiskab kõigest mehe meeleheaks, et sai orgasmi.

Psühholoogiadoktor Kim Wallen on mitmete uuringute analüüside põhjal järeldanud, et umbes pool naistest teeskleb orgasmi. Meesteportaal Men's Health leidis, et meestel on arenemiseks ruumi küll ja uuris erinevatelt heteroseksuaalsetelt meeseskortidelt alates Ameerika Ühendriikidest kuni Austraaliani, kuidas naisele tõelist naudingut pakkuda.

Õpi masseerima. Usu või ära usu, aga massaaž on üks põhilisi asju, mida naised eskordilt paluvad. Mõnikord soovivad nad erootilist massaaži, mõnikord mitte. Igal juhul, kui oled harjunud naise selga vaid hajameelselt siluma, oleks aeg oma oskusi täiendada. Kui sa ei ole hiljuti massööri teenust kasutanud, siis tasub seda korraks teha, et tähele panna, mis ühe korraliku massaaži juurde kuulub.

Ära alahinda suudlemist. Kirglik suudlemine mõjub naisele väga erutavalt. See on justkui eelmängu eelmäng. Isegi kui tahad eelmängu vahele jätta, ei tohiks suudlemist unustada. Itaalia eskort Gabriel Lamur, kes töötab Austraalias Sydneys, soovitab lisaks tähele panna, et suudlemisel ei maksa piirduda vaid naise suuga. «Suurem osa naistest tahab, et ma suudleks kõiki tema kehaosi,» ütleb ta ja soovitab suudelda näiteks naise selga, reite sisekülgi ja sõrmeotsi.

Sinu orgasm ei ole kõige tipp. Meeseskort ei eeldagi, et ta saab tööd tehes orgasmi. Kui see juhtub, siis juhtub, aga selle eest talle ei maksta, kui just pole vastavat kokkulepet. Järgmine kord, kui oma naisega seksid, siis proovi samasugust lähenemist. Ära keskendu vaid iseendale ja oma naudingule, mõtle naisele. See ei tähenda, et sul ei peaks hea olema, idee seisneb selles, et sa keskenduksid vaid naise tippu viimisele.

Hoolitse oma välimuse eest. Kui sa oled puhas ja trimmid oma karvakasvu, näitab see naisele, et pead tähtsaks seda, kui seksikas tema jaoks oled. Üleöö sa kuuspäkki ja prinki peput ei saa, kuid enne naisega linade vahele hüppamist jõuad duši alt ikka läbi käia.

Eelmäng on oluline. See peaks olema ilmselge, aga tasub üle korrata. Arvestades seda, et naine maksab tavaliselt eskordile kahe tunni eest, ja pärast seksi pole tal võõraga lobisemiseks tõenäoliselt mingit lusti, siis arvuta ise, kui palju aega kulub sellest eelmängule. Et naine saaks orgasmi ja tõeliselt naudiks seksi, peab ta selleks valmis olema. Tuleta seda endale teine kord meelde, kui arvad, et kümneminutilisest eelmängust peaks piisama.

Tee seda, mida nainegi. Kui naine tahab voodis palju rääkida, ehk isegi vängemaid sõnu kasutada, siis tee sama. Kui ta on vaikne ja häbelik, siis käitu samuti. Eskortide sõnul on tulemus kõige parem siis, kui nad arvestavad naise märguannetega ja mängivad kaasa. Kui naine ei ole avaldanud soovi millekski eriliseks, siis ära šokeeri teda käeraudade ja piitsaga.