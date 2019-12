18 veidrat seksiga seotud küsimust, mida inimesed 2019. aastal guugeldasid

Mis on asjad, mida guugeldada, sest sa ei tihka neid sõpradelt küsida? Muidugi seksiga seotud asjad. Me oleme häbelikud, kui asi puudutab seksi.

Bed SOS koostas nimekirja eriti veidratest seksiga seotud küsimustest, mida inimesed lõppeval aastal guugeldasid. Mõned neist on väga konkreetsed, teised aga pigem asjad, mis ehk on meie kõigi mõtteist mingil hetkel läbi käinud. Tegemist pole kõige enim guugeldatud küsimustega, küll aga kõige veidramatega.

Bed SOS tegevjuht Danny Richmond ütleb, et nii mõndagi neist küsimustest võiks hoopis partneriga arutada. «On väga oluline, et sa oled lähedastega avatud, eriti kui tegemist on seksitaolise tundliku teemaga – see vaid tugevdab suhet,» vahendab Metro ta sõnu.