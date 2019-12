Paljudes peredes üle Eesti ning Euroopa käis eile õhtul jõuluvana. Küllap leidis ta eest palju häid lapsi ning jagas neile mitmeid kingitusi. Aga kindlasti on sel pühadeajal mitmel pool meie ümber näha ka traditsioonilisest folkoloorist pärit olendeid, kes pole kohe üldse mitte nii armsad ja heatahtlikud kui keskmine jõulumees.

Mari Lwyd - Wales

Mari Lwyd'i näol on tegemist päris hirmuäratava tegelasega. Tema väline vorm moodustatakse hobusepealuust, mis torgatakse toki otsa ning tokki hoidev inimene kaetakse omakorda kangaga, et jätta mulje, nagu kõnniks pealuu ringi. Mari Lwyd, tõlkes hall mära, pärineb ka meile tuttavast sanditamise-traditsioonist, ent kui meil käivad mardid-kadrid uste taga novembris, siis see olend leiab oma tee inimesteni justnimelt jõuluajal. Sellised kepphobuste sarnased ja kotiriidega kaetud tegelased käisid ringi ka mitmetes teistes Inglismaa piirkondades ning nende hiilgeaeg oli 19. sajand ning 20. sajandi esimene pool. Traditsiooniliselt olid sanditajad kamp mehi, kes käisid perest peresse ning proovisid lauldes majja sisse saada, pererahvas võis neile vastu laulda ja selline edasi-tagasi lõõritamine käis seni, kuni üks pool väsis ning sisselastud märale ja kaaskonnale anti süüa-juua.

Mari Lwyd FOTO: Wikimedia Commons

Perchta - Alpide regioon

Perchta nimi võib tuleneda kahest vanasaksakeelsest sõnast ning tähendada kas "hele, ere" või "peidus, kaetud" ning on Alpides enne kristlust levinud paganlikest uskumustest pärit jumalanna. Teda peeti loomade kaitsjaks ning ta valvas ketrajate üle. Nagu Perchtal on kaks nimevarianti, võib ta samuti välja näha kahte moodi: kas säravvalge nägus neiu või räbalates ning räsitud vana naine, kellel on ühe jalalaba asemel luige või pardi lest, sümboliseerimaks tema seotust ketrajatega. Ka see folklooriolend käis jõuluajal ringi ning kontrollis, kas lapsed ja töölised on aasta jooksul tublid olnud. Eriti tähtsaks pidas ta seda, et kogu ketrustöö oleks enne jõule tehtud. Kui teenijad või noored olid töökad olnud siis võisid nad leida kinga seest järgmisel hommikul hõbemündi ent kui mitte, siis rebis Perchta laiskadel soolikad välja ning toppis nende kõhuõõne täis õlgi ning kivikesi. Päris karm saatus, eriti kui võrrelda jõuluvana poolt lihtsalt kingist ilma jätmisega.

Pildil näeb Perchta'deks ning jõulukuradikeseks, Krampuseks maskeeritud sakslasi tänavuaastasel folkloorsete jõuluolendite paraadil Münchenis. FOTO: B. Lindenthaler via www.imago-images.de/imago images/Lindenthaler/Scanpix

Jólasveinarnir - Island

Grýla, Leppalúði ja Jólakötturinn

Gryla on Islandi mütoloogiast tuntud troll/hiiglasnaine, kes näeb väga kole välja ning käib jõuluajal majast majja, soovides ära süüa sõnakuulmatuid lapsi ning egendide kohaselt ei ole tal kunagi toidust puudus. Ta elab mägedes koopas, koos oma abikaasa Leppaludi'ga, kes on väga laisk, ega viitsi enamasti koopast välja tulla ning sööb samuti lapsi, enamasti pigem halvasti käituvaid. Neil on ka suur must jõulukass, Jólakötturin, kes käib pühadeajal mööda maad ringi ning vaatab, kas inimesed said jõuludeks uusi riideid ning kui vastus on eitav, siis - jah, arvasite õigesti, ta sööb vaese vanades riietes inimese ära.

Jolaköturinn ehk islandi traditsiooniline jõulukass, suur deemonlik kaslane, kes rändab mööda maad ning sööb ära kõik inimesed, kes jõuludeks uusi riideid ei saanud. FOTO: snapshot-photography/ T.Seeliger/imago/Seeliger/Scanpix

Jólasveinar

Jólasveinar ehk tõlkes jõulujõmmid on eelpool mainitud Gryla ja Leppaludi kolmteist poega, kes käivad jõuluajal ringi, teevad trikke ning ahistavad inimesi. Neil kõigil on oma iseloom ning igaüks tuleb ühel jõuludele eelneval päeval peredesse külla, et neile tüliks olla ja toitu varastada.

1. Stekkjarstaur / Lambalauda-mühkam - Käib su lambaid ahistamas, aga õnneks ei liigu ta väga kiiresti, sest tal on kaks puujalga.

2. Giljagaur / Kraavi-juhmard - Luurab kraavis ning kui kedagi näha pole, tungib lehmalauta, et piim ära juua.

3. Stúfur / Tõntsakas - Hästi lühikest kasvu ning varastab panne, et sinna kogunenud jääke süüa.

4. Þvörusleikir / Lusikalakkuja - Varastab ning lakub puhtaks puulusikaid. On väga kõhn, sest lusikad ei ole kuigi toitvad.

5. Pottaskefill / Potikraapija - Sööb pottidesse järgi jäänud toitu.

6. Askasleikir / Kausikrahmaja - Peidab ennast voodi all ning kui keegi paneb oma kausi maha, siis ta krahmab selle endale ning sööb sisu ära.

7. Hurðaskellir / Ukseprõmmija - Nagu nimigi ütleb, prõmmib see jõmm uksi, eriti öösel, et inimesi üles äratada.

8. Skyrgámur / Jogurtijooja - Skyr on islandi traditsiooniline jogurt ning see jõmm lihtsalt tuleb ja joob selle ära.

9. Bjúgnakrækir / Vorstivaras - Sinul on vorstid, tema varastab need ära.

10. Gluggagægir / Aknapiiluja - Päris imelik tegelane, kes vahib sisse su akendest, mitte siiski nilbetel põhjustel, vaid selleks, et vaadata, kas teiste vendade poolt on midagi veel varastamata jäänud, mida ta endale tahaks.

11. Gáttaþefur / Ukseavanuuskur - Ootab lahtiste uste juures, et nuusutada, kas keegi on lauale jätnud traditsioonilist islandi lapikleiba ning kui vastus on jaatav, sööb selle ära.

12. Ketkrókur / Lihakonks - Tal on käe asemel konks ning ta varastab sellega liha. Lihtne.

13. Kertasníkir / Küünlaröövel - Vanasti olid küünlad tehtud rasvast ning seetõttu söödavad ning võite ise arvata, miks see jõmm neid varastas.