Retseptisoovitus: mesine ja mahlane seakaelakarbonaad talvesalatiga

«Liha kõrvale võib julgelt süüa ka kartulit. Näiteks 150 grammis koorega keedetud kartulis on 783 mg kaaliumi (25% minimaalsest päevasest kaaliumivajadusest), 39,9 mg magneesiumi (veidi enam kui 15% minimaalsest päevasest magneesiumivajadusest), 1,05 mg rauda (ligi 12% minimaalsest päevasest vajadusest) ning ka vaske ja tsinki,» kõneleb personaaltreener Siim Kelner ja lisab: «Kartuli ja liha kõrvale sobib hästi ka üks uute maitsetega salat. Selle talvesalati põhiliseks koostisosaks on bataat — mu enda isiklik lemmik. Erinevad salatilehed ja külmutatud jõhvikad lisavad omapärase ja hõrgu maitse.» Retsepti autor on Lia Virkus.