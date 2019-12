Tellijale

Varjutus võib sind küll mugavustsoonist välja kiskuda ning tundmatu tuleviku poole lennutada, kuid see ei tähenda, et tegemist oleks automaatselt negatiivse kogemusega. Tõenäoliselt mõistad, et kõik juhtub põhjusega ning oled hiljem kogetu eest tänulikki.

Päikesevarjutus toimub 26. detsembril iseendaga hakkama saavas Kaljukitses, mis tähendab, et käimas on tähtis ja võimalik, et dramaatiline nädal, kirjutab Elite Daily astroloog Roya Backlund. Varjutus sümboliseerib uusi algusi. See algus võib olla tagasihoidlik ja sisemine, aga ka ülepeakaela dramaatiline. Uued võimalused tähendavad sageli ohverdusi ning teinekord on seda sammu raske teha.